Morta a 99 anni Maria Romana De Gasperi

È morta nella notte a Roma, all'età di 99 anni, Maria Romana De Gasperi. Saggista e politica italiana, nonché fondatrice e presidente della Fondazione De Gasperi, era nata a Trento il 19 marzo 1923 ed era la primogenita delle quattro figlie di Alcide De Gasperi. Nel 2021 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'aveva nominata Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Ad annunciarlo nell'Aula della Camera la deputata del Pd Flavia Piccoli Nardelli in apertura di seduta: "Ricordo una persona che è stata credo cara a molti di noi. Era una persona lucidissima e attentissima a quello che accadeva attorno a lei. Ha vissuto accanto al padre i momenti più difficili della nostra storia, sono sicura che resterà il ricordo di lei e della figura di sui padre". Al ricordo della De Gasperi si è unito anche il deputato di Forza Italia Simone Baldelli: "E' stata staffetta partigiana ed ha dedicato parte della sua vita alla diffusione dell'attività culturale e politica di suo padre".

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, profondamente commosso dalla scomparsa di Maria Romana De Gasperi, ha inviato ai familiari un messaggio nel quale ne ricorda "l'affettuosa e attiva vicinanza all'opera di Alcide De Gasperi in momenti cruciali della storia della Repubblica e il costante e prezioso impegno per conservarne e diffonderne la memoria". E' quanto si legge in una nota del Quirinale.