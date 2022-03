Taiwan: vasto blackout su Taipei e gran parte dell'isola

Taiwan ha accusato oggi un massiccio blackout che sta colpendo gran parte dell'isola, tra la capitale Taipei, la seconda città più grande Kaohsiung e il più importante hub di produzione di microprocessori per iPhone, a Tainan.Taiwan Power ha riferito in una breve nota che il suo sistema di rete elettrica meridionale ha riscontrato un malfunzionamento che ha causato un blackout nel sud, provocando un effetto a catena che ha colpito parti del nord, tra cui Taipei, e del centro di Taiwan. Il malfunzionamento è stato individuato alla centrale elettrica di Hsinta, a Kaohsiung, la più grande nel sud e la terza a livello globale.

Il blackout è maturato quando l'ex segretario di Stato americano Mike Pompeo è a Taiwan per la prima visita in assoluto, avendo un'agenda piena di impegni tra cui l'incontro odierno con la presidente Tsai Ing-wen.

Il Tainan Science Park, il sito degli impianti di produzione di microchip per gli iPhone più all'avanguardia del colosso TSMC, ha riportato cambiamenti di tensione improvvisi e anomali all'alimentazione del sito, affermando che erano ancora in corso le verifiche sulle possibili conseguenze sull'attività.

Il parco scientifico ospita importanti impianti tecnologici di TSMC, United Microelectronics e Innolux, la controllata attiva nei display di Foxconn.

Taiwan ha registrato l'ultima pesante interruzione di corrente nel 2021: colpì circa 4 milioni di famiglie e fu causata da malfunzionamenti nelle reti elettriche sempre della centrale di Hsinta, che gestisce sia generatori a carbone sia a gas naturale.