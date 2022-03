Ucraina: oligarca Usmanov resta cittadino onorario di Arzachena

(ANSA) - ARZACHENA, 01 MAR - In Costa Smeralda le misure punitive adottate dall'Ue contro gli oligarchi vicini a Putin non hanno scalfito rispetto e stima di cui gode, almeno negli ambienti istituzionali, il miliardario russo-uzbeko Alisher Usmanov. Ad Arzachena, Comune che nel 2018 gli conferì la cittadinanza onoraria, il sindaco Roberto Ragnedda non fa marcia indietro e nel condannare la guerra in Ucraina spiega: "Per quanto attiene l'inserimento nella black list dell'Ue di numerosi oligarchi russi tra cui il nostro cittadino onorario Alisher Usmanov, auspichiamo che questa misura sia uno stimolo ulteriore e immediato alla ricerca del dialogo e della pace".

