Alto Adige: onorificenza a Messner, Gruber e Zoderer

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - L'alpinista Reinhold Messner, la giornalista Lilli Gruber e lo scrittore Josef Zoderer domenica, in concomitanza della ricorrenza della morte di Andreas Hofer, riceveranno ad Innsbruck l'onorificenza del Land austriaco del Tirolo. La notizia del portale news Salto.bz è stata confermata all'ANSA. Quest'anno saranno insignite 12 persone, tra i quali tre altoatesini, per i meriti conseguiti nella vita pubblica e in quella privata. La cerimonia di consegna delle onorificenze tirolesi si svolge in presenza dei presidenti del Land Tirolo e della Provincia di Bolzano, Günther Platter e Arno Kompatscher.

