Il confronto politico tra Governo e sindacati sulle pensioni, inizialmente previsto per lunedì 7 febbraio, slitterà alla settimana successiva. Secondo quanto si apprende, l'intenzione sarebbe di fare un ulteriore passaggio tecnico sul tema della flessibilità in uscita. Su questo punto, un nuovo incontro tecnico potrebbe essere programmato per il 15 febbraio, e in quella settimana, a seguire, potrebbe poi tenersi l'incontro politico.