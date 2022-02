Centrodestra: Salvini, non è coalizione in Italia, è evidente

"Mettiamo le mani nel piatto: il centrodestra è una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini in collegamento con il convegno "Il Futuro della destra in Europa" in corso a Marina di Carrara. "I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddetto centrodestra, permettetemi di usare il 'cosiddetto', perché alla prova dei fatti sono stato uno dei pochi a credere all'unità della coalizione che si è sciolta come neve al sole".

"Quando la settimana scorsa una candidata della presidenza della Repubblica, espressione del centrodestra e altissima carica dello Stato contava, almeno sulla carta, su 450 voti ma alla prova dell'aula 70 voti di presunto centrodestra sono scomparsi, di cui più di 40 di Forza Italia, evidentemente in questo momento e da un po' di tempo e temo ancora per qualche settimana, alla logica di squadra qualcuno preferisce la logica del singolo".

"Più che un ragionamento nell'interesse collettivo e della coalizione c'è un ragionamento miope che guarda al proprio orto. Se si pensa di costruire l'Italia, l'Europa e la comunità del futuro bisogna aver chiari gli ideali. Una coalizione per essere compatta deve avere un'anima, un obiettivo. Leggo che qualcuno sta cercando l'obiettivo con Renzi e Mastella, non giudico ma penso che gli obiettivi comuni di giustizia, tassazione, difesa delle libertà non sono con vecchi esperimenti, che invece hanno l'unica ambizione la ricandidatura e la rielezione. Guardiamo un po' oltre".

"Se ci sarà l'ok della Corte costituzionale sui quesiti referendari sulla giustizia si andrà a votare, credo in primavera, si parla di aprile e lì sarà un banco di prova perché una riforma della giustizia che ci porta sul modello occidentale con la responsabilità civile diretta dei magistrati, con la separazione delle carriere, la riforma del Csm, lì vediamo chi avrà un atteggiamento liberale, moderno, conservatore europeista, atlantista e chi invece giocherà per la conservazione, giocherà di rimessa".