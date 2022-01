TEMPO REALE - Il voto per il Quirinale, la cronaca

Nessuna intesa di maggioranza in vista della quarta votazione, la prima con la maggioranza assoluta, oggi dalle 11 alla Camera. Dopo aver aperto ad un nome frutto di accordo tra centrodestra e centrosinistra, stamattina il leader della Lega Matteo Salvini sembra andare dritto sulla sua strada. "Non sarò io a proporre nomi di sinistra", chiarisce Salvini prima del vertice con Giorgia Meloni ed Antonio Tajani aggiungendo che "Casini è una proposta della sinistra, è stato eletto con il Pd" e Mario Draghi "è prezioso là dove è", a Palazzo Chigi.

Il centrodestra sembra quindi orientato oggi a votare un candidato espressione della propria area mentre il centrosinistra, come aveva preannunciato ieri sera Enrico Letta, voterà scheda bianca. Iv ha già deciso: oggi sarà bianca la scheda che i 44 del partito di Matteo Renzi metteranno nell'urna. "Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli", prevede Renzi.

Si spinge oltre Ettore Rosato: "Casini? Ha tutte le caratteristiche per assolvere ruoli istituzionali importanti". Dopo una girandola di contatti, andata avanti anche in tarda sera, sembra confermato il muro contro muro. Stamattina il leader M5s Giuseppe Conte riunisce i gruppi e poi vedrà Letta e il leader di Leu Roberto Speranza. Poi tutti in aula per un'altra giornata che non si annuncia decisiva.