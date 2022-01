Sassoli: delirio no-vax su Twitter, 'è morto per il vaccino'

Speculazioni deliranti su Twitter con l'hashtag #nessunacorrelazione stanno mettendo in relazione la morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli con le peggiori teorie no-vax, tanto da diventare di tendenza sul social media. "Strane coincidenze...e chissà quanti Sassoli ci sono in Italia", farnetica un certo @xfrancyxx, mentre @Roby addirittura gioisce con tanto di emoticon sorridenti alla notizia, ieri sera, dell'aggravarsi delle condizioni del capo dell'europarlamento.

"Ma Sassolini il vaccino non proteggeva dalle conseguenze gravi? Che meraviglia sono tanto felice", è l'orribile tweet di questa utente. "In troppi sono morti per #nessunacorrelazione con il siero mRNA che deprime il sistema immunitario", scrive un tale Patriotaitaliano ripostando la notizia della morte di Sassoli. "Turbata dalla morte di Sassoli anche perché la 'grave disfunzione del sistema immunitario' è la stessa diagnosi pronunciata per un mio caro subito dopo il vaccino! La comunicazione deve essere più chiara sulle cause della morte", scrive sempre con sotto l'hashtag #nessunacorrelazione @OrtaGuida.

Per fortuna su Twitter ci sono anche migliaia di utenti che denunciano questa valanga di hater e le loro teorie complottistiche senza senso. Mentre lo staff del presidente del Parlamento Ue ha ricordato in mattinata che "anche quando, recentemente, di fronte ai suoi gravi problemi di salute, si erano diffuse in rete deliranti malevolenze su Covid e affini", Sassoli aveva scelto di non replicare, "di non inasprire i toni, gli era sembrata l'unica scelta possibile. Paradigma di stile, riservatezza, sobrietà. E di una merce rara, nella temperie della politica contemporanea: l'autorevolezza. Politica e morale".