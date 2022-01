Quirinale: L'addio di Mattarella apre la corsa al Colle

Il saluto di Mattarella agli italiani apre la corsa al Colle. Nell'ultimo discorso di Capodanno, visto da 13,5 milioni di telespettatori (share del 66%), il presidente sottolinea la coesione mostrata in questi 7 anni ('non mi sono mai sentito solo'), ringrazia chi si è vaccinato fidandosi della scienza, censura i no vax, invita i giovani ad avere fiducie e a prendersi il loro futuro e traccia l'identikit del suo successore sui valori dell'unità istituzionale e morale.

Molte le reazioni del mondo politico. Il premier Draghi lo ringrazia per l'invito all'unità nazionale alla solidarietà e al patriottismo. Nessun commento di Berlusconi.

'Nessuno usi l'emergenza Covid per il bis', avverte Giorgia Meloni.

La Lega prende atto delle ripetute dichiarazioni di Mattarella, indisponibile a un bis, e non intende forzare né la sua volontà né la Costituzione E' quanto apprende l'Ansa da fonti parlamentari leghiste. Intanto - riferiscono le tesse fonti - si lavora a un possibile vertice di centrodestra entro una settimana.

Infine tra qualche giorno il segretario Matteo Salvini spera di calendarizzare il tavolo con gli altri segretari di partito.