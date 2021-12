Covid, la Cei annulla la marcia della pace di fine anno

Il prossimo 31 dicembre 2021 non si svolgerà la tradizionale Marcia della Pace, prevista quest'anno a Savona. "L'aumento esponenziale dei contagi di Covid-19 in questi ultimi giorni e le ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia previste dal decreto-legge 24 dicembre 2021 ci hanno portato a decidere per l'annullamento di un evento che normalmente richiama centinaia di persone e che avrebbe potuto causare assembramenti", comunica la Cei. Al posto della Marcia ci sarà, a partire dalle 19.30, nel Duomo di Savona una Veglia con testimonianze e la messa alle 20.50 che sarà trasmessa in diretta su Tv2000.

"Riteniamo, infatti, di non perdere l'occasione per rilanciare il Messaggio di Papa Francesco per la 55/a Giornata Mondiale della Pace (1/ogennaio 2022), dal titolo 'Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura'", si legge in una nota della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, della Diocesi di Savona, la Caritas Italiana, Azione Cattolica Italiana e Pax Christi Italia, organizzatrici della marcia della pace.

"È il tema - prosegue - che fa da sfondo al numero speciale di dicembre della rivista 'Mosaico di pace' (www.mosaicodipace.it), promossa da Pax Christi, che organizza anche una diretta Facebook la mattina del 31 dicembre (ore 10.00) sulla propria pagina".

"Nella convinzione che la Pace è il bene prezioso che tutti insieme dobbiamo costruire, invitiamo uomini e donne di buona volontà a unirsi con noi nella preghiera e nella riflessione attraverso il canale televisivo e gli strumenti social", conclude la nota.