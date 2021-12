Manovra: intesa sul Superbonus, verso lo stop al tetto Isee sulle villette

Niente tetto Isee per le villette, allargamento al fotovoltaico, incluse le barriere architettoniche e lavori trainati allineati a quelli trainanti: queste, secondo quanto si apprende, alcune delle novità concordate fra maggioranza e governo sulle modifiche al Superbonus. L'intesa arriva dopo una lunga trattativa con l'esecutivo e sarà tradotta in un emendamento pronto solo nella giornata di domani: da qui la prudenza di molti gruppi parlamentari nel definire chiusa la partita.



Gli operai edili potranno andare in pensione prima: per chi deciderà di utilizzare l'Ape social, la soglia dei contributi scenderà da 36 a 32 anni e insieme ai 63 anni di età consentirà di lasciare il lavoro in modo anticipato. Sarebbe una delle modifiche alla manovra su cui è stata siglata l'intesa fra maggioranza e governo.



"Così come avevo auspicato e come proposto dalla Commissione lavori gravosi del Ministero del lavoro, si è raggiunta l'intesa per l'anticipo pensionistico dei lavoratori edili e ceramisti. Giusto riconoscere a chi lavora nei cantieri un trattamento pensionistico differenziato. Un segnale importante per un settore nel quale ogni giorno bisogna lavorare per affermare, proteggere e difendere la sicurezza, la qualità e la dignità del lavoro". Lo scrive su Fb il ministro del Lavoro Andrea Orlando.