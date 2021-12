Quirinale: Letta, sarà elezione rapida e a larga maggioranza

"Sono sicuro che il nostro Paese avrà a fine gennaio un presidente o una presidente eletto a larga maggioranza e rapidamente dalle Camere riunite in seduta comune, e non con vecchi modelli come capitò in passato con lunghe settimane di votazione". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un dibattito sul futuro dell'Ue, organizzato da S&D a Firenze. "Bisognerà dare un segnale e fare questa scelta in modo tale che sia anche una scelta rapida e credo che sia una scelta che debba avvenire nel nome dell'Europa", ha aggiunto spiegando di riterenere "inimmaginabile l'Italia con un presidente della Repubblica anti europeo".

"Se per mantenere la situazione migliore degli altri Paesi Ue è necessario prorogare lo stato di emergenza, noi siamo a favore della proroga. Appoggeremo il governo nelle scelte che farà. Se valuterà, dati alla mano, che è necessario prorogare lo stato d'emergenza, avrà sicuramente il nostro sostegno, proprio perché non vogliamo raggiungere con due settimane di ritardo gli altri Paesi nella crisi nella quale si trovano: vogliamo rimanere nella situazione migliore rispetto agli altri", ha detto inoltre il segretario del Pd.

"Passare dal Patto di stabilità al Patto di sostenibilità, nella doppia accezione di una sostenibilità ambientale e di una sostenibilità di giustizia sociale e allo stesso evidentemente una sostenibilità sui conti pubblici di lunga gittata": è la direzione in cui va la proposta che il Pd presenterà "a febbraio" per la riforma chiave per l'Ue, come spiegato da Letta. "Per noi - ha aggiunto - il Patto di stabilità sarà il grande tema del 2022".

La candidatura di Silvio Berlusconi al Colle? "Abbiamo detto in tutte le sedi e in tutte le salse che continuare a discutere di nomi è un gioco che non porta da nessuna parte. A gennaio, quando si inizierà a votare, noi proporremo il metodo più condiviso possibile: per me il presidente della Repubblica bisognerebbe eleggerlo tutti insieme, da Meloni ai Cinque stelle, da Letta a Salvini". Lo ha detto Matteo Renzi arrivando ala festa di FdI, Atreju, a Roma. Poi, a chi gli chiedeva se ritenga che possa andare così, ha risposto: "Penso che sia difficile".