Il premier Mario Draghi, a quanto si apprende, ha annunciato in Consiglio dei ministri che il governo aprirà un tavolo di confronto con i sindacati sulle pensioni, per introdurre più flessibilità in uscita dal 2023. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando stamane in un'intervista tv ha spiegato che il confronto sulla riforma si chiuderà "nei primi mesi del prossimo anno".