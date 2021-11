Cartabia, la riforma della giustizia è una grande sfida ma ce la faremo

"Sappiamo bene che la sfida e' formidabile ma crediamo di potercela fare": la guardasigilli Marta Cartabia, in visita negli Usa, ha rassicurato gli investitori americani sulla riforma della giustizia, che ha definito "la madre di tutte le riforme". Cartabia ha ricordato che, secondo una indagine del ministero degli affari esteri, la principale preoccupazione della business community "e' arrivare in Italia e restare bloccati per qualsiasi ragione in procedimenti che durano troppi anni", con effetti sulla reputazione degli investitori. "La questione tempo e' importante anche per le vittime dei crimini le cui denunce meritano interventi rapidi in tempi ragionevoli", ha aggiunto. L'obiettivo e' snellire processi che durano in media 7 anni e mezzo nel civile e oltre 5 nel penale. "Troppo", ha detto, parlando di una "palla al piede" che "rallenta l'intero Paese a detrimento della nostra vita socio-economica presente e delle generazioni future".

"E' tempo di cambiamenti, di non avere paura di prendere decisioni impopolari o di disturbare abitudini consolidate. Per questo il governo Draghi sta intraprendendo il programma di riforme coraggiosamente, risolutamente, pragmaticamente e collettivamente": ha detto inoltre la ministra, illustrando le riforme della giustizia nella residenza dell' ambasciatrice a Washington Mariangela Zappia davanti ad una platea della business community Usa, presenti giornalisti italiani e americani.