Marcia dei "no Green pass" nelle strade di Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 07 NOV - Marcia dei "no Green pass" sulle strade di Assisi. La manifestazione è partita da Santa Maria degli Angeli per raggiungere la zona della Rocca di Assisi.

Presenti all'iniziativa diverse centinaia di manifestanti, forse anche 500. Il corteo si sta svolgendo nella massima tranquillità, presenti diverse famiglie con bambini.

Praticamente quasi tutti senza mascherine e piuttosto assembrati.

"Libertà, libertà" lo slogan che viene ripetuto insieme a "no Green pass" e "giù le mani dai bambini" oltre a cori contro il presidente del Consiglio Mario Draghi. Ad aprire il corteo un grande striscione con scritto "Libertà, lavoro, verità, giustizia. Fronte del dissenso Umbria". (ANSA).