Calenda, Conte campione di trasformismo e qualunquismo

Non si placa la polemica tra l'ex premier Giuseppe Conte e il candidato sindaco a Roma Carlo Calenda dopoc he ieri l'avvocato gli ha dato dell'"arrogante". "Giuseppe Conte - torna a replicare Calenda - ieri mi ha attaccato spiegando la sua magnifica storia di coerenza e serietà. Per essere chiari, considero Conte campione di qualunquismo e trasformismo. Non gli ho mai sentito fare un ragionamento interessante o affrontare una questione con competenza", scrive su Twitter Calenda.