Elezioni amministrative 2021 - Risultati in tempo reale

ORE 16:09 PROIEZIONI OPINIO RAI

Comunali Roma: Testa a testa tra Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra) nella prima Proiezione per Opinio-Rai per le Comunali a Roma: per entrambi la forchetta è tra il 27 e il 31%. Virginia Raggi (M5s) è al 17-21%, Carlo Calenda al 16-20%.

Comunali Milano: Sala (centrosinistra) 56%- Bernardo (centrodestra) 33,9%. Seguono Pavone (3,9) e Paragone (2,9).

Comunali Napoli: Manfredi (centrosinistra e M5s) 62,4%, Maresca (centrodestra) il 19,2%, Bassolino (10,9%), Clemente (5,8%).

Comunali Bologna: Lepore (centrosinistra) 62,6%-Battistini (centrodestra) con il 27,6%.

ORE 15.55 PROIEZIONI FLASH SWG-LA7

Comunali Milano - Sala (centrosinistra) 56,2-60.2 - Bernardo (centrodestra) con 27.2-31.2.

Comunali Torino - Lo Russo (centrosinistra) 40,6-444.6% - Damilano (centrodestra) 36-40%

Comunali Bologna - Lepore (centrosinistra) 58,2-62,2-Battistini (centrodestra) 27,7-31,7%.

Comunali Trieste - Dipiazza (centrodestra) 42,4-46,4-Russo (centrosinistra) 30.1-34.1%.

ore 15.56 A Torino: affluenza al 48%, il dato peggiore della storia - L'affluenza finale dei votanti a Torino è rimasta abbondantemente sotto il 50%: nei 919 seggi si sono presentati 331.488 elettori, pari al 48,06% dei 689.684 aventi diritto, il peggior risultato della storia nel capoluogo piemontese. Solo nel 2016 la percentuale degli elettori alle urne è rimasta sotto il 60%: al primo turno 57,18%, al ballottaggio 54,41%. Dieci anni fa a Torino l'affluenza finale è stata 64,73%, vent'anni fa 82,56%. Il dato più alto nel 1970, con il voto del 93,1% degli aventi diritto.



ore 15.34: A Milano affluenza più bassa di sempre: alle urne il 47,6%. E' in calo l'affluenza alle elezioni comunali di Milano al punto che meno di un elettore su due è andato alle urne, un dato mai verificato in città: alla chiusura dei seggi ha votato infatti il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l'affluenza era stata molto più alta, il 67,5%.

ORE 15.26 - AFFLUENZA ALLE ORE 15 È PARI AL 59,79%

A 621 comuni campionati, su un totale di 1.153, il Viminale rende noto che la percentuale dell'affluenza alle ore 15 è pari al 59,79%. Nelle precedenti consultazioni, nel 2016, il dato era stato del 65,98% ma in quell'occasione si era andati al voto in un solo giorno.

ORE 15.11 EXIT POLL INTENTION TECNÉ-MEDIASET:

Comunali Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 27-31% con Roberto Gualtieri (centrosinistra) sempre a 27-31%. Seguono Carlo Calenda (17-21%) e Virginia Raggi (16-20%).

Comunali Milano: il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 53-57 seguito da Luca Bernardo con 33-37 e Layla Pavone (M5s) 2-6.

Comunali Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrodestra e M5s) raggiunge una forchetta del 57-62 con Catello Maresca 19-23 e Antonio Bassolino 9-13.

Comunali Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 43-47 seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con 37-41 e Valentina Sganga (M5s) 6-10.

Comunali Bologna il candidato Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 61-65 seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con 29-33.

Regionali Calabria Alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 45-49 seguito da Amalia Bruni (M5s) con 24-28 e De Magistris 22-26.

ore 15.00 EXIT POLL EXIT POLL OPINIO ITALIA PER RAI

Comunali Roma - il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 27-31%. seguito da Roberto Gualtieri (centrosinistra) con il 26,5-30,5%. Seguono Carlo Calenda e Virginia Raggi, tutti e due con una forchetta 16,5-20,5%.

Comunali a Milano - il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 54-58%. seguito da Luca Bernardo (centrodestra.) con il 32-36%. Seguono Layla Pavone e Gianluigi Paragone, entrambi con una forchetta del 2-4%.

Comunali Torino - il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 44-48%. seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 36,5-40,5%. Seguono Valentina Sganga (7-9%) e Angelo D'Orsi (1,5-3,5%).

Comunali Napoli - il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge una forchetta del 57-61%. seguito da Catello Maresca (centrodestra.) con il 19-23%. Seguono Antonio Bassolino (9-13%) e Alessandra Clemente (5,5-7,5%).

Comunali Trieste - il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46-50%. seguito da Francesco Russo (centrosinistro.) con il 29-33%. Seguono Riccardo Laterza (9-13%) e Alessandra Richetti (2-4%)

Comunali Bologna - il candidato Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 61-65%. seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 26,5-30,5%.

Regionali Calabria - il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%