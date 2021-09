Gualtieri, nessun apparentamento con M5S- Azione -Iv

"Noi parliamo con i cittadini, lasciamo le polemiche agli altri perché dobbiamo preparare il ballottaggio. Verso il 15 ottobre parleremo con gli elettori di Raggi e Calenda ma non farò apparentamenti con M5S, con Azione e Italia Viva. Io mi presenterò con il mio programma e la mia giunta". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, a margine della presentazione del programma trasporti e del Giubileo 2025, davanti alla fermata metro di Ponte Mammolo. "Sono molto fiducioso nel risultato di lunedì - ha proseguito -. So che gli altri candidati sono nervosi, ci attaccano continuamente, soprattutto Calenda e Raggi ma io dico a tutti di non cadere nelle provocazioni", ha aggiunto.

"Il Giubileo è una grande opportunità e responsabilità per Roma. Chiederò al Governo di stanziare almeno 2 miliardi in aggiunta ai fondi già previsti dal Pnrr per rafforzare trasporti, ripulire la città e fare interventi per permettere di accogliere i milioni di Pellegrini che arriveranno", ha detto inoltre Gualtieri.