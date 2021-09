Green pass: Camera, sarà obbligatorio per tutti

Alla Camera green pass per tutti. È stato deciso dai capigruppo di Montecitorio, la cui riunione è ancora in corso secondo quanto apprende l'ANSA. La decisione verrà ratificata questa sera dall'ufficio di presidenza. È stato chiarito che il costo dei tamponi per i deputati è a carico del Fondo di solidarietà alimentato dai loro contributi.

Ai capigruppo di Montecitorio è stata illustrata la relazione dei deputati questori, e condivisa dal presidente Roberto Fico. Nessun gruppo ha espresso contrarietà al sostanziale recepimento alla Camera di quanto previsto dal decreto del governo in materia di green pass.

Dunque, l'accesso alle sedi della Camera sarebbe subordinato al green pass per tutti: deputati, dipendenti della Camera e dei Gruppi parlamentari, collaboratori dei deputati, giornalisti, dipendenti delle imprese appaltatrici e, naturalmente, per i rappresentanti del Governo, i senatori e gli ex parlamentari. L'ufficio di presidenza dovrà votarla oggi pomeriggio.