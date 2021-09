Giustizia: Governo pone fiducia su riforma penale

Il governo ha posto in Senato due questioni di fiducia sui due articoli che costituiscono la riforma del processo penale. La richiesta è stata fatta dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. I due appelli nominali si svolgeranno in giornata, mentre il voto finale sul provvedimento avverrà domani mattina. La seduta del Senato è stata sospesa fino alle 15, quando si ricomincerà direttamente con le dichiarazioni di voto congiunte su entrambe le richieste di fiducia. Seguiranno i due appelli nominali. Fatte salve le sospensioni per la sanificazione dell'Aula, la seduta sarà in ogni caso sospesa, dalle ore 18 alle ore 19 circa, per permettere la partecipazione dei senatori ad una messa in ricordo del senatore Paolo Saviane, nel trigesimo della sua morte.

La protesta di Ac - Palloncini rossi, blu e gialli pieni di elio con su scritto "Vergognatevi' sono volati liberi sul soffitto dell'Aula del Senato, dove è apparso anche un cartello con su scritto "impunità di Stato". E questa la protesta dell'Alternativa c'è nel corso della discussione generale sul ddl per la riforma Penale che ha avuto inizio subito dopo l'intervento del senatore Mattia Crucioli. La presidente di turno Anna Rossomando ha sospeso l'Aula per cinque minuti, sono intervenuti i commessi d'Aula, la protesta è rientrata e la discussione è ora di nuovo in corso.