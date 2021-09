Giustizia: il governo annuncia la fiducia sulla riforma del processo civile

Il governo ha annunciato in Senato l'intenzione di porre la questione di fiducia su un maxiemendamento sulla riforma del processo civile. L'annuncio è stato dato dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Il maxi emendamento, ha spiegato, modifica in alcuni "aspetti tecnici" il testo approvato dalla Commissione Giustizia. L'aula è stata sospesa fino alle 18,30.

La presidente Maria Elisabetta Casellati, secondo il Regolamento della Camera, ha incaricato la Commissione Bilancio di dare il proprio parere sulle coperture del maxi-emendamento. Il presidente della Commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha chiesto un'ora di tempo per l'esame del testo, e la presidente Casellati ha sospeso l'Aula fino alle 18,30. Alla ripresa della seduta se il maxi-emendamento risulterà avere le coperture (come presumibile che sia, visto che ha la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato), il governo porrà formalmente la fiducia sul testo.