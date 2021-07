Draghi: 'Agire con determinazione contro la fame come per i vaccini'

"La crisi sanitaria in corso ha generato una crisi alimentare. Come fatto per i vaccini, dobbiamo agire con la determinazione per migliorare l'accesso ad una quantità adeguata di approvvigionamenti alimentari. Con la Dichiarazione di Matera, il G20 ha aperto la strada al 'Food Systems Summit'. Questo pre-summit è occasione per trasformare il modo in cui pensiamo, produciamo e consumiamo cibo, a livello globale". Lo dice il premier Mario Draghi al pre-Vertice dell'Onu sui Sistemi alimentari, organizzato dal governo italiano.