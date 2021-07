Tesei, Governo ha cercato compromesso

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - "Il Governo ha accolto in parte le richieste avanzate dalla Regioni, cercando un compromesso tra quanto proposto dal Cts e dalla Conferenza delle Regioni": a dirlo è la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

Commentando così i nuovi parametri per passare da una fascia di rischio Covid all'altra.

"Come Umbria abbiamo fatto presente che le regioni più piccole, avendo numeri assoluti bassi, rischiano di essere penalizzate dal calcolo per il cambio di colore" ha aggiunto Tesei. (ANSA).