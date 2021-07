Palazzo Chigi lancia uno spot: 'Facciamolo e vinciamo insieme'

Una bagnina con alle spalle una spiaggia e un messaggio univoco: vaccinarsi. Palazzo Chigi lancerà, sui social, un nuovo spot di sensibilizzazione per la campagna vaccinale con l'obiettivo di ridurre ulteriormente la popolazione italiana che finora non si è voluta sottoporre a immunizzazione. "Con il vaccino vinciamo insieme, riprendiamoci il gusto del futuro", è il messaggio dello spot che riprende le parole pronunciate dallo stesso Mario Draghi in più di una conferenza stampa.