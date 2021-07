Papa al Gemelli, in Vaticano governa il Camerlengo

E' il cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa, in questo momento di assenza del Papa a causa del ricovero ospedaliero, ad avere il compito di amministrare i beni temporali della Santa Sede. E dal 14 febbraio 2019 tale incarico è ricoperto dal cardinale statunitense, di origine irlandese, Kevin Joseph Farrell, 73 anni, che è anche dal 15 agosto 2016 prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e dal 29 settembre 2020 presidente della Commissione di materie riservate.

La particolare figura del cardinale camerlengo - il termine deriva dal latino medievale 'camarlingus', a sua volta derivato dal germanico 'kamerling', che significa "addetto alla camera del sovrano" - ricopre fondamentalmente due incarichi: in primo luogo, quando il Pontefice è in viaggio o assente, come nell'attuale caso, amministra i beni temporali. Alla morte del Pontefice (o in caso di rinuncia), come incarico speciale, presiede il periodo della cosiddetta Sede vacante. È coadiuvato da un vice camerlengo, generalmente non cardinale, ma di rango arcivescovile.

A differenza della ben più codificata fase della "sede vacante", che prevede una serie di atti e incombenze precise, a partire dalla verifica che il Papa sia realmente morto, per quanto riguarda i periodi del Papa assente o in viaggio, il passaggio di consegne al camerlengo è una circostanza per lo più formale, prevista dalle norme, ma in realtà mai attuata con precise deleghe: così è avvenuto, ad esempio, in tutti i periodi di ricovero ospedaliero di Giovanni Paolo II, quando tutt'al più ad occuparsi degli aspetti dell'ordinaria amministrazione era magari il segretario particolare del Papa, monsignor Stanislaw Dziwisz.

Anche per la brevità del periodo - sette giorni - così sarà anche nell'attuale ricovero di papa Bergoglio al Gemelli, ma in caso di necessità la figura canonica cui fare riferimento per il governo dei beni temporale c'è, ed è quella di Sua Eminenza il camerlengo, cardinale Farrell.