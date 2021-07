Il ministro Luigi Di Maio si è recato stamane a casa di Giuseppe Conte nel centro di Roma per incontrare l'ex premier. All'uscita, non ha rilasciato dichiarazioni. Nello scontro interno al M5s Conte non retrocede: 'Il mio progetto politico va avanti, non resterà nel cassetto per la contrarietà di una persona sola', ha detto ieri. Intanto i senatori del M5s chiedono di esaminare il nuovo statuto elaborato dall'ex premier.