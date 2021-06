Guerra di sondaggi: passa Meloni, il Pd supera tutti

Secondo il sondaggio Swg sugli orientamenti di voto degli italiani, la Lega - pur lasciando per strada in una settimana uno 0,5% di consensi - resta il primo partito nelle preferenze attestandosi al 20.9%. Subito dietro, e ancora in crescita (+0,3%) Fratelli d'Italia al 20,4%, più staccato - e in controtendenza rispetto alle stime di altri istituti demoscopici, il Pd che perde 0,2 punti in una settimana arrivando al 19% dei consensi. Torna a crescere (+0,3%) il Movimento 5 stelle, cala impercettibilmente Fi (oggi al 6,8%) mentre Azione conferma il suo 3,4% staccando Sinistra Italiana (l 2,3%) di un altro 0,3%.

"La crescita di Fratelli d'Italia è un'ottima notizia, ma la corsa interna nel centrodestra non ci interessa. Ho detto che lavoravo per superare i 5 Stelle e l'ho fatto, poi per superare il Pd e lo sto facendo. Mi interessa questo". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni commentando gli ultimi sondaggi e il sorpasso di FdI sulla Lega, a margine di un'iniziativa a Verona. "Mi interessa che due dei principali partiti (in testa nei sondaggi, ndr) oggi siano nel centrodestra - ha aggiunto - e che complessivamente con qualsiasi legge elettorale si votasse, nonostante i tentativi che potranno inventarsi per tentare di restare in sella anche se continuano a perdere le elezioni, sulla carta gli italiani vorrebbero che fosse il centrodestra a governare".

"I sondaggi ? non sono interessata..., guardo sempre ai sondaggii consapevole di quanto siano volatili. Non è la Lega che mi interessa. A me interessa che Fdi ha sorpassato il Movimento 5 Stelle prima e il Pd dopo, percè contro quelli combatto. E mi interessa che in alcuni dei principali sondaggi i primi due partiti italiani sono quelli del centrodestra".

"Abbiamo sbloccato già Roma, la Calabria, Torino e penso che questa settimana ragionevolmente sbloccheremo anche le altre città". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sulla trattativa in corso per definire i candidati sindaci del centrodestra a Milano e Bologna, a margine di un'iniziativa a Verona. "Penso che siamo perfettamente in tempo per fare una straordinaria campagna elettorale e lavorare per vincere", ha aggiunto.

"Nell'Italia di oggi le priorità sono altre". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha risposto a una domanda sull'ipotesi di una federazione del centrodestra in futuro, a margine di un'iniziativa a Verona. "Credo che le differenze in politica siano un valore aggiunto ed essendo passata dall'esperienza del Pdl, so che spesso quando si tenta di fondere cose con una loro specificità, in realtà si finisce per perderne molte", ha aggiunto sottolineando che "mi metto nei panni di un cittadino che legge sui giornali di chi parla di federazione, chi litiga per gli iscritti come fa il M5s e chi parla di come ci presentiamo alle elezioni.." mentre "qui rischia di chiudere il 40% delle imprese italiane, c'è da finire il piano vaccini in una confusione tragica. Quindi, francamente, non è il mio pensiero principale".