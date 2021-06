Botta e risposta Letta-Meloni sui magistrati candidati

"Ho visto le candidature" del centrodestra "a Napoli e il ticket a Roma. Il centrodestra è molto attento alla giustizia: hanno candidato due magistrati, a Napoli come sindaco e come vicesindaco a Roma, peccato che siano in funzione nel posto dove si candideranno. Hanno preso decisioni delicatissime e hanno accesso a dati sensibili della terra dove si candidano. La legge italiana ha un buco e non lo impedisce. Ed è un errore". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, a 'L'Aria che tira', su La 7.

Ieri la notizia dell'accordo nel centrodestra sui candidati alle Comunali che vede tra l'altro il ticket Michetti-Matone a Roma.

"E non se ne è accorto quando si è candidato Emiliano, o de Magistris o Ingroia. E' è il classico due pesi e due misure della sinistra. Se è consentito è consentito. Se ne può parlare ma se si può fare si fa. Credo che ci fosse anche lui quando fu candidato Emiliano...", così la leader di Fdi Giorgia Meloni a L'aria che tira su La7, a proposito della critica di Enrico Letta al centrodestra che ha candidato due magistrati a Roma e Napoli (Matone e Maresca). "Un errore" per il segretario del Pd.

In mattinata c'è stato un colloquio di un'ora tra Matteo salvini ed Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma, per parlare del futuro della città. I temi affrontati per il "futuro della città": sicurezza, decoro, trasporto,periferie, rifiuti."La lega e tutto il centrodestra ci sono", scrive ancora.

In una nota Salvini ha rilanciato la federazione del centrodestra. "Avanti tutta con la federazione del centrodestra al governo e grande ottimismo in vista delle elezioni amministrative, soprattutto dopo le decisioni ufficiali su Roma e Torino. Matteo Salvini ha presieduto il consiglio federale del partito, questa mattina, e ha fatto il punto sulla situazione politica". Così una nota della Lega, per la quale Salvini ha detto: "Ora servono unità e concretezza".