Governo: Meloni da Draghi: 'Attento e disponibile. Spero in incontri cadenzati'

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha incontrato il premier, Mario Draghi, a Palazzo Chigi. "Il presidente - ha detto al termine dell'incontro la leader di FdI - è stato molto interessato e cordiale, spero in appuntamenti cadenzati". "Draghi mi è sembrato attento e disponibile sul tema delle limitazioni della libertà" legate alle misure anti-Covid, ha aggiunto. "Ci sono misure irragionevoli come il coprifuoco, limiti alle persone a tavola, settore wedding in ginocchio, che vanno fermate", ha osservato.

"Le risorse vanno messe sulla continuità delle imprese. Poi serve tutela per i non garantiti, quelli atipici, autonomi, senza tutele dallo Stato. Serve Cig e Naspi per autonomi". "Ho chiesto a Draghi che come ex Bce possa esaminare il nuovo regolamento bancario che prevede l'iscrizione di milioni di italiani nella lista nera di chi non ha accesso al credito solo per avere scoperti minimi. Questo regolamento va sospeso", ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto un lungo e proficuo incontro a Palazzo Chigi con la presidente di Fdi, Giorgia Meloni. Durante il colloquio - afferma Palazzo Chigi - sono stati affrontati temi legati alle progressive riaperture, alle misure anti Covid, alla ripresa economica e sociale del Paese.