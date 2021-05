Il pm Catello Maresca ufficializza la candidatura a sindaco di Napoli

Il magistrato Catello Maresca ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Napoli nel corso di un incontro con i rappresentanti del Partito Liberale Europeo di Napoli. Lo rende noto Il Ple in un comunicato.

Maresca ha ottenuto questa mattina il via libera dal Csm alla richiesta di aspettativa dalle sue funzioni nella magistratura.

Non si conoscono ancora dettagli su liste e simboli: la candidatura di Maresca avrà probabilmente una forte connotazione civica all'interno dello schieramento di centrodestra. Oggi il leader della Lega Salvini ha detto di essere "strafelice" della disponibilità del pm anticamorra.