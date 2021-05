Diritti infanzia, Agia e Rai per 30° Convenzione Onu

"La pandemia ci ha fatto capire che non dobbiamo mai dare per scontati i diritti dei ragazzi": lo ha detto oggi pomeriggio Carla Garlatti, garante per l'infanzia e l'adolescenza, intervenendo alla presentazione, on line, delle iniziative editoriali Rai e della campagna di comunicazione dedicata al 30° anniversario della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Crc) - che cade il 27 maggio -, promossa dall' Agia in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Rai. Alla presenza del presidente della Rai Marcello Foa e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, Giuseppe Moles.

E' stato presentato lo spot dell'Agia, che fa parte della campagna promozionale "Liberi di crescere" - trasmessa dalla Rai anche in radio e diffusa via social - e lancia un appello a restituire libertà ai più piccoli assegnando agli adulti la responsabilità di accompagnarli. "Non ci sono mascherine. È una responsabilità che impone a istituzioni, comunità e genitori di assicurare un futuro a bambini e ragazzi investiti dagli effetti della pandemia, attraverso la tutela dei loro diritti: quelli alla salute, al gioco, all'istruzione, alla socialità, alla sicurezza e alla partecipazione nelle scelte che li riguardano", ha evidenziato Garlatti. "Mai come adesso, proprio perché sono stati tanto compressi, ci si siamo resi conto di quanto contino quei diritti che dal 1991 sono entrati a far parte dell'ordinamento giuridico italiano grazie alla ratifica della Convenzione di New York. Dopo di allora in Italia abbiamo iniziato a riconoscere i minorenni".

La Mole Antonelliana di Torino "farà luce" sui diritti dei bambini la sera del 27 maggio, in occasione del 30° Anniversario della ratifica della Convenzione. Il gioiello architettonico progettato da Alessandro Antonelli, sede del Museo del Cinema, diventerà infatti un faro illuminato dai loghi di Unicef, Rai Ragazzi e Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (Agia).

È solo una delle iniziative cui partecipa attivamente il Servizio Pubblico che, il 27 maggio, dedica alla ricorrenza anche una programmazione speciale. Le iniziative editoriali Rai e della campagna di comunicazione dedicata. "Per la Rai - ha detto Foa - è un dovere contribuire a proteggere il diritto dei bambini. Parliamo di diritti che sono in perfetta sintonia con quella che è la missione di servizio pubblico della Rai", ha proseguito. "Ma quando si parla di diritti è bene parlare anche di doveri, doveri per tutti, che sono indispensabili in ogni società che vuole essere sana, equilibrata, giusta e che crede nell'importanza dell'educazione civica e in valori rispetto e la tutela dei più deboli. Occorre prestare attenzioni alle immagini a come vengono veicolate. In una fase storica dove i social talvolta credono il compito di controllo da parte degli adulti già arduo". Dello Stesso avviso il sottosegretario Moles che ha evidenziato: "compito delle Istituzioni, e e del Dipartimento dell'Editoria, sia quello di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa volta a mantenere alto l'interesse sui minori partendo dal presupposto che il loro futuro è responsabilità collettiva, e comune deve essere l'impegno di tutti gli attori coinvolti perché su questo tema non possono esserci divisioni".

Su Rai1 ampi spazi di approfondimento sulla Convenzione Onu saranno ospitati nei programmi Unomattina, Rai3 Quante storie e Elisir proporranno, giovedì 27 e venerdì 28 maggio, la campagna istituzionale messa a punto dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Sarà in onda, infatti, proprio a partire dal 27 maggio su tutte reti Rai, lo spot realizzato dall'Agia in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Grande attenzione sulle reti della direzione Rai Ragazzi, giovedì 27 "La Banda dei FuoriClasse", in onda su Rai Gulp, ospiterà la scrittrice Fulvia Degl'Innocenti, che racconterà alcune storie in cui i diritti vengono messi in scena nella vita di ogni giorno. Poi, saranno illustrate le attività che l'Unicef svolge nelle scuole e ci saranno collegamenti con due esponenti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'Agia, nata con l'obiettivo di fornire consigli alle istituzioni su tutti i temi che riguardano i minori, a scuola, in famiglia e in rete.

Il 27 maggio la piattaforma RaiPlay metterà in evidenza la collezione "Speciale Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia", una serie di 36 contributi in cui ragazzi e bambini delle scuole italiane presentano singolarmente ciascun articolo della Convenzione Onu.

Tutte le testate Rai dedicheranno ampia copertura informativa alla ricorrenza all'interno delle edizioni dei Tg. In particolare, RaiNews24 ospiterà interviste alla Garante dell'infanzia, Carla Garlatti e al Presidente del Forum delle famiglie, Gigi De Palo, oltre a un servizio girato all'interno di una comunità di accoglienza. E poi tante altre inziative da Rai YoYo con Lallo, Carolina e i piccoli a casa giocheranno con alcuni diritti fondamentali dei bambini per facilitarne la comprensione, incentivando, così, la sensibilizzazione al tema. Si intitola poi “Difendere l’infanzia” lo speciale realizzato dal portale di Rai Cultura per l’occasione.

In chiusura, facendosi testimone dell'impegno degli adulti nell'aiutare i più piccoli a conoscere i propri diritti, sarà ospite Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef.