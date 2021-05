L'Aula della Camera riprende l'esame del decreto legge sostegni, su cui ieri il governo ha incassato la fiducia a Montecitorio. In mattinata verranno votati gli ordini del giorno sul testo, mentre le dichiarazioni di voto finale si terranno in serata e saranno trasmesse in diretta televisiva.

Alle 16 prevista in Aula informativa del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla sicurezza nel Mediterraneo alla luce degli ultimi sviluppi.