Omofobia: Pascale attacca Tajani, ecco perché non voto più FI

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, prende le distanze da Forza Italia e in una storia pubblicata sul profilo Instagram a lei associato rivela "perché non voto più FI". La spiegazione sta in un link alle dichiarazioni sulla famiglia fatte ieri dal coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani ("La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste", aveva detto Tajani in una conferenza stampa).

In una storia successiva, Pascale pubblica la foto di una bandiera arcobaleno che sventola al sole con l'hashtag "ddl Zan" e come sottofondo una canzone di Fedez intitolata "Bella storia". L'ex fidanzata del Cav si è già espressa a favore della legge contro l'omotransfobia approvata alla Camera, sottolineando il rispetto della libertà di coscienza su temi delicati da sempre garantita dai vertici di FI ai propri parlamentari.