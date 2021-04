Papa: in visita a vaccinazioni poveri e clochard in Vaticano

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 02 APR - Nella mattinata di oggi, Venerdì Santo, poco prima delle 10.00, papa Francesco si è recato in visita nell'atrio dell'Aula Paolo VI, mentre si svolgevano le vaccinazioni di alcune persone senza dimora o in difficoltà, accolte e accompagnate da alcune associazioni romane. Il Papa, riferisce la Sala stampa della Santa Sede, ha salutato i medici e gli infermieri, ha seguito la procedura di preparazione delle dosi di vaccino e si è intrattenuto con le persone in attesa della vaccinazione.

Ad oggi sono state vaccinate con la prima dose circa 800 delle circa 1200 persone bisognose a cui sarà somministrato il vaccino questa settimana. (ANSA).