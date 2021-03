Pd: Letta, io e Conte lanciati in affascinanti avventure

"Un primo faccia a faccia, molto positivo, tra due ex che si sono entrambi buttati, quasi in contemporanea, in una nuova affascinante avventura". Lo scrive su Twitter il segretario Pd Enrico Letta, pubblicando una foto - con alle spalle la stessa cartina geografica che faceva da scenografia all'entrata in campo dell'ex premier - dell'incontro con l'ex premier Giuseppe Conte.

"Con Conte abbiamo cominciato a parlare di futuro", ha aggiunto Letta.

Anche secondo l'ex premier, si è trattato di un confronto "molto proficuo, molto utile, abbiamo parlato del piano vaccinale della necessità di sostenere famiglie imprese e lavoratori. Si apre un cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nel nuovo M5S il PD sarà sicuramente un interlocutore privilegiato".