Riforme: Brescia, avanti con voto a 18enni al Senato

"Sul voto ai 16enni c'è massima disponibilità al confronto, ma qui alla Camera è ferma da ottobre scorso la riforma costituzionale per far votare i 18enni al Senato. Sblocchiamo l'iter di questa riforma e approviamola definitivamente. Manca davvero poco per eliminare una norma anacronistica che esclude 4 milioni di under 25 dal voto. Facciamo tutti insieme questo passo" lo dichiara Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e primo firmatario della proposta di legge per il voto ai 18enni al Senato già approvata con 487 sì nel luglio 2019 a Montecitorio.

(ANSA).