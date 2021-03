Birmania, operazione di polizia contro i ferrovieri in sciopero

Le forze di sicurezza birmane hanno lanciato un'operazione a Yangon contro i ferrovieri in sciopero che partecipano al movimento di disobbedienza civile contro la giunta militare.

Diverse centinaia di poliziotti e soldati hanno circondato il complesso che ospita il personale della stazione di Ma Hlwa Gone, a est della capitale economica del Paese.

"Bloccano le porte degli appartamenti e le distruggono per entrare", ha detto un membro della famiglia di un ferroviere che ha voluto mantenere l'anonimato: "Sono riuscito a scappare, ma sono preoccupato per i lavoratori" e per i loro parenti che sono ancora bloccati.

Secondo questa fonte, circa 800 ferrovieri della stazione di Ma Hlwa Gone hanno aderito al movimento di disobbedienza civile.