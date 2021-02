Covid, Salvini: 'Aprire i ristoranti la sera dove possibile'

"Sono d'accordo con i sindaci e con l'Anci: dove la situazione sanitaria è sotto controllo e rispettando i protocolli di sicurezza, i ristoranti devono poter lavorare anche la sera. Se la legge permette di pranzare in tranquillità e sicurezza alle 13, deve permetterlo anche alle 20". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini, intervenendo alla trasmissione 'Aria Pulita', chiede la riapertura di palestre, piscine, teatri e oratori, "altrimenti i danni anche mentali oltre che economici rischiano di essere devastanti", e annuncia che il ministro per lo Sviluppo Economico Giorgetti "inviterà domani le aziende farmaceutiche per ipotizzare una produzione in Italia dei vaccini".