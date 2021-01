Governo, terzo giorno di consultazioni. Il film della giornata

Terzo e ultimo giorno di consultazioni con il presidente Mattarella per la formazione di un nuovo Governo: nel pomeriggio saliranno al Quirinale, prima il centrodestra con Lega-FI-FdI e poi il M5s. Renzi ieri ha aperto a un mandato esplorativo, ma a una personalità diversa da Conte. Zingaretti invece ha riaffermato l'appoggio al premier uscente.

Questo il film della giornata minuto per minuto:

9.04- "Ogni giorno leggo che il centro-destra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così. E' andata che Conte si è dovuto dimettere. Mi pare che il centrodestra nei fatti è unito e che l'opzione su cui siamo tutti d'accordo è andare a votare: non mi pare che cambierà". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Radio Anch'io su Rai Radio1. "Un governo Ursula? Ho sentito Berlusconi e non mi pare sia interessato. A me pare che l'Italia abbia bisogno di un governo di patrioti e non di un governo che fa gli interessi di Francia e Germania. Un governo sedicente europeista già lo abbiamo", ha aggiunto la leader di FdI sottolineando: "In Fi sono europeisti? Per carità, sono inseriti in una dinamica europea: ma se è per questo anche noi siamo inseriti in questa dinamica ma noi ci stiamo per difendere gli interessi nazionali e non quelli di Francia o Germania".

09:08 - "Questa maggioranza ha in Conte l'unico punto di equilibrio. Ora tutte le forze devono sedersi a un tavolo e trovare con umiltà e responsabilità un accordo. Occorre fare presto, c'è il rischio di rallentare il decreto Ristori e che partano milioni di cartelle esattoriali". L'ha detto il senatore di Leu, Pietro Grasso ospite di 'Radio anch'io' su Radio1.

09.14 - "Siamo ai fatti, i retroscena non mi appartengono. Al Presidente abbiamo detto che non poniamo e non subiamo veti ma da giorni si sta facendo un mercato indecoroso di parlamentari, tentando lo svuotamento di Italia Viva e dall'altra si va dicendo che siamo inaffidabili: le forze politiche devono dire se Iv è ritenuta affidabile e parte integrante della coalizione. E la risposta deve arrivare da tutti il prima possibile perché non si può perdere tempo". Lo ha detto la presidente di Iv Teresa Bellanova a Radio Anch'io su Rai Radio1. "Un mandato al presidente Fico è nelle disponibilità del Presidente della Repubblica: a noi andrà bene quello che decide", ha aggiunto.

09.23 - "Se c'è un governo che governa bene, noi siamo pronti a portare avanti le nostre proposte ma di vita reale, non di filosofia". L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini ospite di 'Agorà' su Rai3, precisando che si riferisce a "un governo a guida centrodestra" che si occupi del taglio delle tasse, lavoro, aiuti alle famiglie, salvataggio quota 100. Alla domanda se di conseguenza la sua posizione escluda il voto anticipato, ha risposto: "Se non c'è un governo, come non c'è, scelgono i cittadini"."Al presidente della Repubblica oggi diremo che l'Italia ha fretta e fame di lavoro, salute e scuola", ha aggiunto il leader leghista. "Il centrodestra si è dimostrato serio e compatto, è la coalizione che governa 14 regioni su 20. Sono contento, nelle differenze di culture e identità, della serietà dimostrata". ha detto Salvini, che alla domanda se teme altre fuoriuscite da Forza Italia e se vuole scommettere su questo, ha risposto ironicamente: "Non ho mai vinto nemmeno alla schedina.."

09.26 - "Se vuoi continuare a governare con un Conte ter, cosa che io auspico, devi avere i numeri in parlamento. E i numeri in parlamento passano dal mettere insieme il centrosinistra che oggi governa l'Italia con una maggioranza auspicabilmente più ampia, evitando però che si sia appesi al Ciampolillo di turno. Di questo io mi vergogno". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in diretta su Agorà, su Rai3. "I numeri in parlamento ci dicono che se non metti insieme un'alleanza che riparta da quello che c'è rischi di avere il Ciampolillo di turno che ti condanni ogni giorno a una pena infinita e non riesci più a governare".

11.37 - Vertice dei leader del centrodestra prima di salire al Quirinale alle 16. A quanto si apprende, una riunione è prevista alle 13.45 alla Camera. Partecipa in videoconferenza Berlusconi, mentre alle consultazioni andrà il vicepresidente Tajani.