Amb. Usa in Italia,uniti siamo più forti,sconfiggeremo Covid

"L'Italia e gli stati uniti condividono una lunga storia di valori libertà, democrazia.

Siamo uniti soprattutto in tempi di crisi. Uniti affrontiamo una pandemia terribile e uniti prevarremo. Sappiamo che le nostre nazioni sono più forti quando lavoriamo insieme". Così l'Ambasciatore Usa in Italia Lewis Eisemberg saluta l'Italia, a fine mandato, in un videomessaggio postato su twitter.

"Lo abbiamo dimostrato più volte - prosegue - e lo dimostreremo ancora combattendo questa pandemia". La partnership tra Italia Usa, sottolinea ancora Eisenberg, nel campo di "difesa, commercio, innovazione, spazio, cultura, sono diversi aspetti della nostra cooperazione che ci offre incredibili opportunità". Eisenberg ricorda la calorosa accoglienza ricevuta in Italia, elogia il cibo, il buon vino e il gusto degli italiani ma sottolinea anche le visite fatte in questi anni, parla di "impianti all'avanguardia", mentre scorrono le foto della Ferrari, e ricorda l'importante scambio economico tra i due paesi. "L'Italia - prosegue - brilla come una luce nella storia, in cui la democrazia e il senato romano hanno avuto inizio e oggi siamo più uniti che mai, insieme sotto l'egida della democrazia", prosegue mentre scorrono le immagini degli incontri con il presidente Mattarella. Il videomessaggio si conclude con un saluto dell'ambasciatore che accanto alla moglie assicura, in italiano che non sarà un addio ma un "arrivederci".

