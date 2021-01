Dpcm: mercoledì alle 15 comunicazioni di Speranza al Senato

Il ministro della Salute, Roberto Speranza riferirà mercoledì 13 gennaio alle 15 nell'aula del Senato sulle misure previste nel prossimo decreto del presidente del Consiglio. Dopo le sue comunicazioni, si passerà al voto delle risoluzioni. A riferirlo, il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci al termine della conferenza dei capigruppo che si è svolta al Senato.

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per giovedì mattina una nuova riunione con le Regioni, l'Anci e l'Upi per fare il punto sulle misure che andranno nel nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio. All'ordine del giorno dell'incontro, in programma alle 9.30, anche un'integrazione sul piano dei vaccini.