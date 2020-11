Violenza donne, Nardella: drappo rosso su David

"Un drappo rosso sul David per dire No alla violenza sulle donne. A tutte le vittime di femminicidio, alle donne che vivono soprusi quotidiani. Gli uomini violenti vanno denunciati: abbiate coraggio, non siete sole! È una battaglia che si può vincere, come Davide contro Golia".

Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Il sindaco ha postato la foto del drappo rosso sul David di Michelangelo, all'ingresso di Palazzo Vecchio.