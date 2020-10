Il cordoglio di Grillo per la morte di Marangoni: "Una parte di me"

"Avrei voluto stringerti la mano come ce la siamo stretta 50 anni fa. Quel gesto segnò la nostra amicizia e il nostro legame professionale.Ora lo spettacolo qui è finito e tu ne inizierai un altro. Senza di te se ne va un pezzo di storia dello spettacolo di questo paese. C'è chi ha perso un padre, chi ha perso uno zio, chi un fratello... io ho perso una parte di me. Ciao Cencio". E' quanto scrive, su Fb, Beppe Grillo in un ultimo saluto al suo storico impresario, Cencio Marangoni, morto ad Arese.

