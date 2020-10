Covid: Morani,15 medici militari per tamponi drive-in Marche

(ANSA) - ANCONA, 24 OTT - "Nelle Marche sono in arrivo 15 militari per potenziare i drive-in dove si fanno i tamponi grazie al Ministero della Difesa che ha messo a disposizione 600 tra medici e infermieri che sono stati ripartiti tra le regioni in base alla popolazione residente. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale". Lo annuncia con un post su Facebook Alessia Morani (Pd), marchigiana, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico. Nelle prossime ore, spiega una nota "con un bando della Protezione civile, saranno assunte 2 mila persone da assegnare alle varie Asl su tutto il territorio nazionale per migliorare il tracciamento dei potenziali contagiati". "Siamo di fronte a qualcosa di enorme: una pandemia. Non ci sono ricette. Non ci sono esempi da seguire.

Stiamo provando - sottolinea la sottosegretaria - a trovare soluzioni efficaci. Tutto è in divenire e dobbiamo essere pronti ad intervenire anche con scelte radicali". "Vogliamo evitare che il quadro sanitario si aggravi e scongiurare anche un nuovo lockdown generale. (ANSA).