Nunzia De Girolamo, sono positiva al Covid - VIDEO

L'ex ministro Nunzia De Girolamo è positiva al Covid. Lo rende noto lei stessa postando un video sui suoi canali social. L'ex parlamentare è moglie del ministro Francesco Boccia che però è negativo e si trova in isolamento a casa. "Da giovedì - riferisce De Girolamo - ero in isolamento domiciliare per proteggere la mia famiglia. Purtoppo sono dovuta andare a Benevento, mercoledì, dove ho incontrato una persona positiva a cena che mi ha contagiato. Venerdì ho fatto il tampone negativo, ma ieri sera ho saputo di essere positiva. Ho molti dolori, tosse, mal di testa, ho iniziato la terapia. Volevo solo farvi sapere che il Covid c'è ed è subdolo: tenete alta l'attenzione, mascherina distanziamento. E' veramente dura".

Dopo aver appreso della positività al Covid-19 della moglie, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, negativo ad un primo tampone, ha deciso per precauzione di mettersi in autoisolamento. Le attività ministeriali proseguono comunque a tempo pieno, in modalità digitale. Lo rende noto l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.