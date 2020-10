Tesei, da Papa attenzione a messaggio francescano

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - "E' con grande piacere, e profonda gratitudine per la sua visita, che accogliamo in Umbria il Santo Padre. Papa Bergoglio torna ad Assisi e lo fa alla vigilia della ricorrenza di San Francesco, lanciando così, ancora una volta, un messaggio di grande attenzione allo spirito francescano, nella direzione di umiltà e rispetto del 'creato'": è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della visita di Papa Francesco ad Assisi.

"In questo luogo riconosciuto ovunque come luogo di Pace - ha proseguito -, il Santo Padre firma la sua terza Enciclica, 'Fratelli tutti', riprendendo gli insegnamenti che Francesco ha donato al mondo".

"Una Enciclica di grande importanza - ha sottolineato Tesei - che viene considerata la summa di sette anni di papato. Già nelle sue udienze Papa Bergoglio ha più volte sottolineato la necessità di perseguire il bene comune attraverso la sussidarietà e la partecipazione di tutti, il bisogno di mettere in campo un forte spirito di servizio per uscire dalla crisi attuale e per guarire della malattie interpersonali e sociali.

Nella nostra regione viene dunque rinnovato e sigillato un invito universale alla fratellanza, che va oltre i singoli credo religiosi, e che vuole indicare la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia". (ANSA).