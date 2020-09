Conte: 'Italia seria, da Ue grande investimento di fiducia'

"Ci sono delle attenzioni particolari che ieri sono state riservate dalla presidente von der Leyen all'Italia. Noi ospiteremo il più importante vertice sulla sanità al mondo e siamo i massimi beneficiari delle risorse europee. C'è un grande investimento di fiducia da parte dell'Ue sull'Italia, ci stiamo comportando in modo serio e responsabile". Così il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti dopo aver visitato una scuola romana.

"L'opposizione non è coinvolta sul Recovery? L'opposizione è in Parlamento, è coinvolta. Io sono pronto a andare a riferire ma deve essere il Parlamento a dirci le modalità del confronto", sottolinea Conte che poi aggiunge: 'Sul Mes mi sono già espresso. Un buon padre di famiglia ha un quadro finanziario da tenere presente e, sulla base delle necessità, valuta se andare o meno in banca. Ora siamo concentrati sul Recovery Fund. Se il quadro di finanza pubblica rendesse necessario un supplemento di risorse, lo valuteremo insieme al Parlamento".

"Il superamento di Dublino fa piacere, l'Italia ha lavorato molto in questa direzione - prosegue il premier - L'attuale disciplina svantaggia i Paesi di primo approdo. Mercoledì attendiamo la proposta della commissione Ue, e da parte nostra, siamo già predisposti a lavorare alla modifica dei decreti sicurezza".

"Io voterò a Roma e come già ho preannunciato al referendum voterò Sì - aggiunge - Non vedo nel taglio dei parlamentari una riduzione della rappresentatività. Se corredato con un percorso riformatore, può essere il primo passaggio per valorizzare in termini anche di autorevolezza i lavori parlamentari".