Berlusconi, striscione con la scritta 'Forza Silvio' fuori dal San Raffaele

"Forza Silvio!!! Monza ti aspetta per vincere insieme..." firmato Curva Davide Pieri. È lo striscione scritto in rosso e nero in stampatello appeso all'ingresso del San Raffaele, dove è ricoverato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, contagiato dal Covid19. Sotto al settore D dove Berlusconi è ricoverato anche oggi sono presenti diversi giornalisti e troupe televisive.

Al San Raffaele di Milano è arrivata anche Noelle, la storica 'pasionaria' e suppoter di Silvio Berlusconi. "Non posso vederlo perché è in isolamento, ieri avevo le lacrime agli occhi ed ero molto scossa, ma lui è un leone", ha detto. "Sono qui per la presenza e per fargli arrivare una preghiera di liberazione e guarigione", ha aggiunto.