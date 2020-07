Covid, Manfredi: 'Avremo disponibilità del vaccino come primi'

"Siamo in prima linea come governo italiano sia sul vaccino contro il Sars-CoV2 che sui farmaci sperimentali. Ci auguriamo che il risultato di AstraZeneca, già in fase 3, venga validato in tempi rapidi e garantiamo agli italiani che avremo disponibilità come primi del vaccino efficace". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi parlando a Centocittà su Rai Radio1.

"Sulle attività di ricerca - ha aggiunto - c'è sempre l'alea ma ci auguriamo che vada tutto bene".