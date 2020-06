Centrodestra, se invitati da Conte andremo tutti insieme

"Quando arriverà l'invito per il confronto a Palazzo Chigi, Forza Italia risponderà affermativamente. Andremo a presentare le nostre proposte uniti, insieme a Lega e Fratelli d'Italia, come abbiamo sempre fatto sinora". Lo affermano fonti di Forza Italia, a proposito dell'invito a un confronto annunciato da Conte.

"Per carità,quando sono stata chiamata sono sempre andata; ma non decide Conte come andiamo e noi andiamo insieme, siamo una coalizione e andiamo insieme". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni su Canale 5 a proposito della richiesta del premier Conte di incontrare i partiti di centrodestra separatamente. "Neanche Mattarella sta a sindacare sulla composizione delle delegazioni. Se Conte ci vuole ricevere ci riceva tutti insieme" ha aggiunto.



"Conte annuncia di voler invitare il centrodestra separatamente? Il centrodestra è unito e non bisogna perdere tempo. Il governo convochi la coalizione. Se le intenzioni di Conte saranno finalmente serie, il centrodestra si presenterà insieme come avvenuto in passato". Lo spiegano fonti della Lega.